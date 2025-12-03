Fondi pubblici per il cinema spesi per le squadre di calcio | cosa rivela l'inchiesta su Alessandro Di Paolo

La procura di Roma sta indagando su una serie di bonifici sospetti legati ai finanziamenti al mondo del cinema, ma anche il calcio con sponsorizzazioni che non sarebbero mai state versate e fondi anomali. Al centro dell'inchiesta c'è Alessandro Di Paolo, con presunti legami con prestiti bancari sospetti e presunte operazioni finanziarie irregolari tramite società di comodo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'accusa riguarda fondi pubblici assegnati al Collegio d’Europa, di cui era rettrice. - facebook.com Vai su Facebook

Boroneddu, lavori pubblici: cantieri aperti e nuovi fondi per strade, parchi e cimitero Vai su X

Villa Pamphili, arriva la richiesta per indagare sui fondi al cinema: "7 miliardi dal 2007" - Commissione d'inchiesta sui fondi pubblici per il cinema: è questa la proposta di Esperia Italia a fronte di quanto emerso anche sulla credit tax concessa a progetti che non hanno mai visto la luce, ... Si legge su ilgiornale.it

Tax credit, perquisito il produttore Andrea Iervolino: si indaga per truffa sui fondi pubblici per il cinema - L'ufficio di Andrea Iervolino, l’imprenditore della Sipario Group, è stato perquisito su disposizione dei magistrati della Procura di Roma che indagano su possibili abusi nella percezione dei fondi ... Come scrive roma.corriere.it

Sbarigia, fondi pubblici all'audiovisivo tra più bassi d'Europa - "È importante ribadire il ruolo delle ricerche di settore: contare significa comprendere e questo ci permette di contrastare e combattere informazioni false e distorsive che spesso delegittimano il se ... Segnala ansa.it

Meloni attacca i fondi al cinema e il film di Amendola: “490 euro di incassi e oltre 1 milione di soldi pubblici” - La premier, intervenendo al forum organizzato da Bruno Vespa, attacca senza mezzi termini i fondi al cinema, rivendicando l’operato dell’ex ministro Sangiuliano. Da fanpage.it

Cinema, Giuli mette nel mirino la Ragioniera Perrotta: “Terzietà presunta” - "Gli sguaiati attacchi personali di Pd e 5 stelle contro il tentativo del Mic di riallocare” i fondi - Scrive repubblica.it

Il Ministero della Cultura si trasforma in esattore? Scatta la tagliola fiscale per gli operatori più deboli - La notizia serpeggia negli ambienti del sistema cinematografico e audiovisivo, ma non è ancora esplosa nella sua dirompente dimensione: da qualche giorno, la Direzione Cinema e Audiovisivo del ... Segnala ilfattoquotidiano.it