Fondazione Intesa Sanpaolo | premiati dottorati in materie umanistiche con tesi su disabilità
La Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico, ha consegnato questa mattina alle Gallerie d’Italia – Milano, nel consueto evento annuale dedicato alle Università, le borse di studio che da nove anni eroga per i progetti di dottorato in discipline umanistiche. Dalla sua nascita nel 2008 la Fondazione ha deliberato oltre 35,8 milioni di euro a favore delle persone di Intesa Sanpaolo in condizione di difficoltà, borse di studio universitario per giovani svantaggiati, sostegno a enti e progetti dedicati alla solidarietà verso le persone bisognose e a favore di mense e dormitori. Di questi, circa 11 milioni di euro sono stati erogati per il diritto allo studio e per l’alta formazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario hanno premiato a Bologna 30 piccole e medie imprese del centro Italia guidate da... - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Intesa Sanpaolo borse studio a tesi su disabilità. Da 9 anni impegno su progetti dottorato discipline umanistiche #ANSA Vai su X
Fondazione Intesa Sanpaolo, consegnate le borse di studio per i progetti di dottorato in discipline umanistiche e tesi sulla disabilità - Cereda (Fondazione Intesa Sanpaolo): "Il premio promuove la ricerca accademica, rafforza la consapevolezza culturale e incoraggia i giovani nel ... Segnala affaritaliani.it
Fondazione Intesa Sanpaolo: premiati dottorati in materie umanistiche con tesi su disabilità - (LaPresse) La Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico, ha consegnato questa mattina alle Gallerie d’Italia – Milano, nel consueto evento annuale dedicato alle Università, le borse di studio che ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Women Value Company: Intesa Sanpaolo premia a Napoli le imprese femminili del Sud - NAPOLI (ITALPRESS) – Gallerie d’Italia a Napoli è il teatro della seconda tappa del premio Women Value Company organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario e, da q ... Lo riporta msn.com
Tutto su: fondazione intesa sanpaolo borse di studio - Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it scrive
Fondazione Intesa Sanpaolo borse studio a tesi su disabilità - La Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico, ha consegnato, nel consueto evento annuale dedicato alle Università soltosi alle Gallerie d'Italia a Milano, le borse di studio che da nove anni eroga ... Secondo msn.com
Premiate otto imprese al femminile - Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario hanno premiato a Bologna 30 piccole e medie imprese del centro Italia guidate ... Scrive msn.com