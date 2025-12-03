Fondazione Fornino Valmori avanzano i lavori dl nuovo polo formativo sull' autismo La deputata Tassinari | Progetto ambizioso

La deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, è stata ospite nei giorni scorsi per alcune ore della Fondazione Fornino Valmori di Forlimpopoli. E’ stata l’occasione per constatare lo stato di avanzamento dei lavori per l’edificazione del nuovopolo formativo che sorgerà sulla via Trò Meldola in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

