Folle inseguimento per le vie di Monza finisce con un doppio incidente | la fuga e la denuncia

Scene da film a seguito di un folle inseguimento per le strade di Monza. È quanto è successo nel corso di martedì 2 dicembre, dopo che la polizia locale di Monza ha notato un automobilista con una targa apparentemente contraffatta.L’inseguimentoAlla vista della pattuglia, il conducente dell’auto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L’auto, come si evince da alcuni reperti video che stanno già girando sui social network, sfrecciava a folle velocità in pieno centro, creando pericoli per l’incolumità dei cittadini. E' stato fermato dalla Polizia dopo un lungo inseguimento - facebook.com Vai su Facebook

Inseguimento a folle velocità per le vie di Perugia: non si ferma all’alt e mette in pericolo i cittadini Vai su X

Targa fatta in casa e fuga spericolata: inseguimento per le vie di Monza - Il veicolo e la targa irregolare sono stati sottoposti a sequestro, mentre la Polizia Locale ha avviato le procedure per ulteriori verifiche amministrative e penali. Lo riporta mbnews.it

L’inseguimento da film. Preso dopo una folle fuga - Seregno, il 49enne guidava un’auto già sequestrata e con targa prova falsa. Come scrive ilgiorno.it

Brugherio, 18enne impenna in moto davanti alla Polizia locale: 28 infrazioni, 134 punti della patente e 2.680 euro di multa - Brugherio (Monza e Brianza), 19 aprile 2025 – È passato impennando davanti a una pattuglia della Polizia locale, ha ingaggiato una fuga spericolata a tutta velocità violando tutto quello che si poteva ... ilgiorno.it scrive

"Fanc... le sirene", la folle fuga in auto del tunisino tra le vie di Milano - Una corsa al termine della quale la Polizia Locale ha arrestato per resistenza un tunisino di 24 anni, Houssamedine Boumaiza, al volante ... Da ilgiornale.it