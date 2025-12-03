Folle 5-4 del City in casa del Fulham | Haaland già a quota 100 gol in Premier
La squadra di Guardiola (che si conferma seconda) vinceva 5-1, prima di subire tre gol: la figuraccia del 5-5 viene evitata solo da un clamoroso salvataggio sulla linea di Gvardiol al minuto 98 che vale come un gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
CLAMOROSO JUVE, ARRIVA IL PAZZO COLPO DAL CITY? OFFERTA FOLLE DA 6 MLN DI € A STAGIONE! I DETTAGLI https://bit.ly/4p3PFCz - facebook.com Vai su Facebook
Folle 5-4 del City in casa del Fulham: Haaland già a quota 100 gol in Premier - 5 viene evitata solo da un clamoroso salvataggio sulla linea di Gvardiol al minuto 98 che va ... Si legge su msn.com
Fulham-Manchester City finisce 4-5 al Craven Cottage. Pari tra Newcastle e Tottenham - Nove gol nella partita che apre la quattordicesima giornata di Premier League. corrieredellosport.it scrive
VIDEO - Partita folle a Stamford Bridge, l'ex Palmer riprende il City al 95': finisce 4-4 - Dopo il successo nel derby contro il Tottenham, il Chelsea mostra altri segnali confortanti e blocca il Manchester City a Stamford Bridge, rimediando per ben tre volte a una situazione di svantaggio. Si legge su tuttomercatoweb.com