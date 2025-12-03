Foligno via libera alla tassa di soggiorno
Circa 400mila euro di gettito annuo. Dal primo aprile 2026 Foligno applicherà ai non residenti in città la tassa di soggiorno. Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza l'introduzione dell'imposta. Ora sarà la giunta del sindaco Stefano Zuccarini a scegliere le tariffe, che secondo quando. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
San Gemini Croce Rossa Italiana - Terni Domenica 30 novembre 2025 ore 16:00 Chiesa di San Francesco San Gemini Ingresso ad offerta libera. Il ricavato delle offerte sarà destinato allo Sportello di aiuto alimentare per le famiglie in difficoltà di Terni e San G Vai su Facebook
Enti locali, più flessibilità per la tassa di soggiorno - Stati”, per ridurre le tasse, e via libera all’emendamento che considera come ... ilmattino.it scrive
Tassa di due euro sui pacchi sotto i 2 kg extra Ue (leggi cinesi): la Ue apre, non dazio ma ecologia - In arrivo un primo via libera Ue allo stop alle esenzioni doganali sui piccoli pacchi di provenienza extra europea. Scrive blitzquotidiano.it
Via libera dell’Ecofin alla tassa anti-Temu - Sì alla stretta Ue contro i pacchetti “low cost” di Temu, Shein e AliExpress, ma sulla revisione delle tasse sull’energia pesano i tanti veti incrociati (compreso quello dell’Italia) e il dossier ... Da ilmessaggero.it
Tassa soggiorno Milano, dal Comune via libera all’aumento per le Olimpiadi 2026: le novità - Rispetto al 2011, primo anno di applicazione dell'imposta di soggiorno a livello nazionale, c’è stato un vero e proprio boom. Scrive tg24.sky.it
Tassa sui mini pacchi extra Ue: dall’Ecofin il via libera già dal 2026 - I ministri dell’Economia riuniti a Bruxelles hanno approvato l’eliminazione della esenzione dai dazi per i pacchi di valore inferiore ai 150 euro in arrivo da Paesi extra Ue. Scrive repubblica.it
Milano-Cortina, c'è il via libera: la tassa di soggiorno arriva fino a 10 euro - La decisione è stata presa giovedì durante la seduta della Giunta comunale di Milano che ha approvato l'adeguamento delle tariffe dell'imposta di soggiorno, valide solo per il 2026 come previsto dal ... affaritaliani.it scrive