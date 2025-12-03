Fognini show a Belve tra Sinner e Balotelli

(Adnkronos) – “Meglio nascere Sinner o Fognini? Sinner è il numero 1 al mondo, quindi firmo se mi dai il foglio. Però Jannik farebbe un pensierino per viverla alla Fognini.”. Fabio Fognini si destreggia tra le domande di Francesca Fagnani a Belve, oggi 2 dicembre, nell’ultima puntata della stagione del programma su Raidue. Una parte . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fognini show a Belve tra Sinner e Balotelli

