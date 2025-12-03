Fognini che stoccata a Sinner | Ho qualcosa che lui non ha
L’ex tennista Fabio Fognini è intervenuto ai microfoni di Belve ed ha trattato di tanti temi, compreso anche Jannik Sinner. Per anni l’oramai ex tennista ligure Fabio Fognini è stato uno dei protagonisti del tennis, numero uno del tennis nostrano e trascinatore di riferimento di questo sport. Da qualche tempo il campione ligure ha cambiato profondamente carriera ed ora lo vediamo ogni sabato sera come concorrente della trasmissione Ballando con le Stelle. Fognini a Belve: la carriera ma anche il messaggio a Sinner. In queste ore Fabio Fognini è intervenuto nella trasmissione Belve dove si è aperto letteralmente a Francesca Fagnani rilasciando interessanti dichiarazioni. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ultime Notizie: Ballando, Giada Lini 'provoca' Fognini: "Andavo meglio con Alan Friedman..." - facebook.com Vai su Facebook
Fabio Fognini: “Firmerei per rinascere Sinner, ma io ho qualcosa che lui non ha. Lo dico in faccia” - Fabio Fognini a Belve si racconta senza filtri, rispondendo anche alle domande sull'accostamento con Jannik Sinner ... Da fanpage.it
Fabio Fognini senza peli sulla lingua: “Firmerei per rinascere come Sinner, ma ho qualcosa che lui non ha” - È stato così il "racconto" di Fabio Fognini a Belve, trasmissione in onda su Rai 2 HD e condotta dalla collega Francesca Fagnani, ... Scrive oasport.it
Fabio Fognini: "Firmerei per essere Jannik Sinner ma lui non è spontaneo come me" - L'ex tennista ligure attualmente impegnato a Ballando con le Stelle ha parlato a tutto campo della sua car ... Si legge su msn.com
Fognini: “Non accetterò mai l’esclusione in Davis. Firmerei per rinascere Sinner, ma io dico le cose in faccia” - Interviste | “Volandri non ha mai avuto il coraggio di dirmi nulla”, racconta Fabio. Come scrive ubitennis.com
Fognini show a Belve tra Sinner e Balotelli - Sinner è il numero 1 al mondo, quindi firmo se mi dai il foglio. Da msn.com
Fognini lancia la bomba, una mazzata per i tifosi di Sinner - Fognini non si trattiene e dice tutto quello che pensa, la bomba di Fabio è una mazzata per i fan di Jannik Sinner! Si legge su tennisfever.it