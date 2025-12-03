Fofana un’assenza pesante | il Milan perde uno dei suoi equilibri nel momento più delicato

Milanzone.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan aveva appena messo in tasca tre punti fondamentali contro la Lazio quando, nel silenzio che segue le vittorie sporche, è arrivata la prima nota stonata. Intorno all’ora di gioco, Youssouf Fofana si era lanciato in una progressione delle sue, quel passo lungo che strappa il ritmo e porta il centrocampo a invadere spazi che non sembrano appartenergli. Poi, all’improvviso, qualcosa si è incrinato. Il tocco decisivo verso destra non è arrivato, il corpo si è come spento e il francese si è accasciato in terra. Nessun contrasto, nessuna botta: solo una sensazione netta, immediata, che qualcosa non gli avrebbe permesso di proseguire. 🔗 Leggi su Milanzone.it

fofana un8217assenza pesante il milan perde uno dei suoi equilibri nel momento pi249 delicato

© Milanzone.it - Fofana, un’assenza pesante: il Milan perde uno dei suoi equilibri nel momento più delicato

Argomenti simili trattati di recente

Udinese-Milan 0-3, super Pulisic e Fofana: Allegri ruggisce - Milano, 20 settembre 2025 – Tre vittorie di fila, senza prendere gol: non succedeva dal lontano febbraio 2023. Segnala ilgiorno.it

Con Allegri il Milan fa sul serio: doppio Pulisic e Fofana, Udinese dominata - Dopo la Juve e in attesa dell’Inter, Udine era il banco di prova rossonero. Si legge su gazzetta.it

Doppio Pulisic e Fofana: il Milan supera l’Udinese e accorcia sulla Juve - Massimiliano Allegri l’aveva definita una delle gare più difficili della stagione e c’è da dire che il Milan l’ha certamente superata alla grande. Come scrive calciomercato.it

Le pagelle di Udinese-Milan: Ehizibue, quanti errori. Modric disegna calcio, Fofana dominante - 4 Ehizibue Una quantità di errori banali ma gravi: sul primo Gimenez grazia Sava, sul secondo Pulisic è ... repubblica.it scrive

Milan di forza a Udine: doppio Pulisic e Fofana, Landucci talismano Allegri - 3 nella terza partita del sabato della quarta giornata di Serie A, giocata al Bluenergy Stadium di Udine. tuttosport.com scrive

Udinese-Milan 0-3: Pulisic (doppietta) e Fofana firmano la terza vittoria consecutiva di Allegri - Si è seduto nella fila più alta della tribuna stampa del Bluenergy Stadium, ma da lassù ha sbuffato, ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Fofana Un8217assenza Pesante Milan