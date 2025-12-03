Fofana un’assenza pesante | il Milan perde uno dei suoi equilibri nel momento più delicato

Il Milan aveva appena messo in tasca tre punti fondamentali contro la Lazio quando, nel silenzio che segue le vittorie sporche, è arrivata la prima nota stonata. Intorno all’ora di gioco, Youssouf Fofana si era lanciato in una progressione delle sue, quel passo lungo che strappa il ritmo e porta il centrocampo a invadere spazi che non sembrano appartenergli. Poi, all’improvviso, qualcosa si è incrinato. Il tocco decisivo verso destra non è arrivato, il corpo si è come spento e il francese si è accasciato in terra. Nessun contrasto, nessuna botta: solo una sensazione netta, immediata, che qualcosa non gli avrebbe permesso di proseguire. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Fofana, un’assenza pesante: il Milan perde uno dei suoi equilibri nel momento più delicato

