Foca monaca al via il partenariato Italia-Grecia per il ritorno nel Mediterraneo
TRICASE – Si è alzato il sipario su Sealife, il progetto Interreg Greece-Italy 20212027 che vede Italia e Grecia unite da un ambizioso obiettivo: riportare stabilmente la foca monaca, uno dei mammiferi marini più minacciati del Mediterraneo, lungo le coste del Sud Italia.Il primo incontro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
