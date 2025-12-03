Florida alligatore di 14 metri in giro tra le case | la difficoltà dei poliziotti per toglierlo dalla strada

Quante persone ci vogliono per sollevare un alligatore di 4 metri e 450 kg, toglierlo dalla strada e metterlo al sicuro riportando la tranquillità nel vicinato? Se lo chiedono a Sarasota, in Florida, dove l’enorme animale è stato avvistato per strada, tra le case. Sul posto sono intervenuti gli agenti della contea di Sarasota che hanno diffuso anche un video e delle foto che mostrano le difficili operazioni di recupero dell’alligatore. Ad aiutare i poliziotti è stato anche un cacciatore esperto. L’animale è stato sistemato sul retro di un grosso pick-up, e trasferito in una fattoria specializzata che già ospita questa tipologia di grossi rettili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Florida, alligatore di 14 metri in giro tra le case: la difficoltà dei poliziotti per toglierlo dalla strada

Altri contenuti sullo stesso argomento

Claude, l’alligatore albino della California Academy of Sciences, è morto a 30 anni. Era molto amato da chi vive a San Francisco e dai tanti visitatori del museo. Per chi frequentava spesso il museo, Claude era una presenza familiare. Con la sua pelle bianca - facebook.com Vai su Facebook

Florida, alligatore di 14 metri in giro tra le case: la difficoltà dei poliziotti per toglierlo dalla strada - (LaPresse) Quante persone ci vogliono per sollevare un alligatore di 14 metri e 450 kg, toglierlo dalla strada e metterlo al sicuro riportando la tranquillità nel vicinato? Si legge su ilmattino.it

Alligatore divora una donna di 41 anni in Florida: parti del corpo ritrovate nello stomaco del rettile - Si chiamava Sabrina Peckam, aveva 41 anni era una senzatetto e viveva a pochi metri dal canale della contea di Pinellas. Segnala ilgazzettino.it

Una donna si è ritrovata un alligatore di quasi tre metri in casa - Lo scorso 28 marzo una donna della Florida di nome Mary Hollenback è rimasta scioccata quando ha sentito un rumore in casa e si è trovata davanti a un ospite inaspettato: un alligatore di quasi due ... Come scrive video.corriere.it

Florida, c'è un alligatore in strada. Un uomo scalzo lotta con lui e lo cattura a mani nude - Un alligatore di circa 2,5 metri di lunghezza stava vagando in una strada urbana di Jacksonville, Florida. Come scrive lastampa.it

Mamma trova un alligatore nella camera del figlio morto: «Era in terribili condizioni» - Una donna, ancora sconvolta per la morte del figlio, si è trovata davanti a una scoperta inattesa e inquietante: un alligatore di quasi due metri nella stanza del ragazzo. Da msn.com

Florida, un alligatore si aggira porta a porta con una sedia incastrata in testa - Un grosso alligatore con la testa incastrata in una sedia pieghevole è stato visto di recente andare porta a porta in un quartiere di Fort Myers, nello stato americano della Florida, prima che gli ... Si legge su video.corriere.it