Florida alligatore di 14 metri in giro tra le case | la difficoltà dei poliziotti per toglierlo dalla strada

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quante persone ci vogliono per sollevare un alligatore di 4 metri e 450 kg, toglierlo dalla strada e metterlo al sicuro riportando la tranquillità nel vicinato? Se lo chiedono a Sarasota, in Florida, dove l’enorme animale è stato avvistato per strada, tra le case. Sul posto sono intervenuti gli agenti della contea di Sarasota che hanno diffuso anche un video e delle foto che mostrano le difficili operazioni di recupero dell’alligatore. Ad aiutare i poliziotti è stato anche un cacciatore esperto. L’animale è stato sistemato sul retro di un grosso pick-up, e trasferito in una fattoria specializzata che già ospita questa tipologia di grossi rettili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

florida alligatore di 14 metri in giro tra le case la difficolt224 dei poliziotti per toglierlo dalla strada

© Lapresse.it - Florida, alligatore di 14 metri in giro tra le case: la difficoltà dei poliziotti per toglierlo dalla strada

Altri contenuti sullo stesso argomento

Florida, alligatore di 14 metri in giro tra le case: la difficoltà dei poliziotti per toglierlo dalla strada - (LaPresse) Quante persone ci vogliono per sollevare un alligatore di 14 metri e 450 kg, toglierlo dalla strada e metterlo al sicuro riportando la tranquillità nel vicinato? Si legge su ilmattino.it

Alligatore divora una donna di 41 anni in Florida: parti del corpo ritrovate nello stomaco del rettile - Si chiamava Sabrina Peckam, aveva 41 anni era una senzatetto e viveva a pochi metri dal canale della contea di Pinellas. Segnala ilgazzettino.it

Una donna si è ritrovata un alligatore di quasi tre metri in casa - Lo scorso 28 marzo una donna della Florida di nome Mary Hollenback è rimasta scioccata quando ha sentito un rumore in casa e si è trovata davanti a un ospite inaspettato: un alligatore di quasi due ... Come scrive video.corriere.it

Florida, c'è un alligatore in strada. Un uomo scalzo lotta con lui e lo cattura a mani nude - Un alligatore di circa 2,5 metri di lunghezza stava vagando in una strada urbana di Jacksonville, Florida. Come scrive lastampa.it

florida alligatore 14 metriMamma trova un alligatore nella camera del figlio morto: «Era in terribili condizioni» - Una donna, ancora sconvolta per la morte del figlio, si è trovata davanti a una scoperta inattesa e inquietante: un alligatore di quasi due metri nella stanza del ragazzo. Da msn.com

Florida, un alligatore si aggira porta a porta con una sedia incastrata in testa - Un grosso alligatore con la testa incastrata in una sedia pieghevole è stato visto di recente andare porta a porta in un quartiere di Fort Myers, nello stato americano della Florida, prima che gli ... Si legge su video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Florida Alligatore 14 Metri