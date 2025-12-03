Fiumicino partiti i lavori allIstituto Porto Romano

Fiumicino, 3 dicembre 2025 – Sono ufficialmente iniziati i lavori presso l’Istituto Comprensivo Statale Porto Romano di Fiumicino, in via Giuseppe Bignami. L’intervento prevede la demolizione totale dell’ex alloggio del custode e la successiva realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica su due livelli, progettato per ampliare e migliorare gli spazi destinati alla didattica. Il nuovo edificio ospiterà 4 aule moderne, dotate di tecnologie e standard costruttivi aggiornati, oltre a servizi igienici conformi alle più recenti normative di sicurezza e accessibilità.?La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate 2026, in tempo per il successivo anno scolastico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

