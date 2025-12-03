Fitto e Tajani all’Assemblea nazionale della Cna

Il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto ROMA – Giovedì 4 dicembre si terrà l’Assemblea nazionale della Cna Artigiani Imprenditori d’Italia con la partecipazione di Raffaele Fitto, vice presidente esecutivo della Commissione Europea, e Antonio Tajani, vice presidente del consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Dal titolo “Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità”, il più importante appuntamento annuale della Confederazione si svolgerà a Roma, nell’auditorium della Conciliazione, in via della Conciliazione 4, con inizio alle ore 10,30. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fitto e Tajani all’Assemblea nazionale della Cna

