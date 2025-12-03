Fisciano Scienze del Turismo incontra gli studenti greci in ateneo
Venerdì 5 dicembre, alle ore 15.00, il Campus di Fisciano accoglierà un incontro tra il Corso di Studi in Scienze del Turismo e una delegazione di studenti greci provenienti dall'isola di Eubea. L'evento si svolgerà nell'aula D dell'Edificio C.Il corsoL’iniziativa, frutto della collaborazione con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
#salerno #fisciano #unisa #campus Incontro di presentazione del Corso di Laurea in Scienze del Turismo ad una scuola greca. Venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 15.00, presso il Campus di Fisciano, aula D – Edificio C, si svolgerà il primo incontro, in cui il Co - facebook.com Vai su Facebook
Fisciano, Scienze del Turismo incontra gli studenti greci in ateneo - L'appuntamento venerdì 5 dicembre al Campus universitario. Riporta salernotoday.it