Firenze Rocks 2026 | tre leggende del rock per un’estate indimenticabile

La Visarno Arena si prepara ad accogliere dal 12 al 14 giugno 2026 tre giganti della musica internazionale. Firenze Rocks torna con una formula che ha già dimostrato la sua efficacia nel corso degli anni: tre serate, tre protagonisti assoluti, tre occasioni uniche per vivere la grande musica dal vivo. Ad aprire le danze sarà Lenny Kravitz, seguito sabato da Robbie Williams e, come gran finale domenicale, i leggendari The Cure. La rinascita di Lenny Kravitz. Venerdì 12 giugno sarà la volta del debutto assoluto di Lenny Kravitz sul palco fiorentino. L'artista newyorkese arriva in un momento di straordinaria forma creativa, quella che la critica internazionale ha ribattezzato "Lennaissance".

