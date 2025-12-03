Firenze rinviato il voto sulla cittadinanza ad Albanese

Il voto sulla risoluzione proposta da Dmitriij Palagi di Sinistra Pc, dal titolo Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu, è stato rinviato. La decisione è stata presa da Stefania Collesei del Pd, presidente della Commissione Pace del Comune di Firenze. Come riportato da Repubblica, Collesei ha spiegato che «in questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale. C’è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell’atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Albanese ha fatto per l’Onu». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Firenze, rinviato il voto sulla cittadinanza ad Albanese

