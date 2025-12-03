Firenze rinvia il voto sulla cittadinanza ad Albanese | Non ci sono i numeri

La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei (Pd), ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi (Sinistra Pc) dal titolo "Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese", relatrice speciale dell'Onu. La presidente della commissione ha spiegato che in questo momento "non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria" e "non ci sono i numeri in Consiglio comunale. C'è una presa di posizione forte da parte della sindaca Funaro", spiega Collesei. La sindaca dem, intervistata dal Foglio, aveva definito "inopportuno" dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, in quanto aveva dimostrato di aver creato "più divisioni che messaggi di pace". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Firenze rinvia il voto sulla cittadinanza ad Albanese: "Non ci sono i numeri"

