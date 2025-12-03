Firenze no cittadinanza alla Albanese

15.05 Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi, non avrà la cittadinanza onoraria di Firenze. La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesi (Pd),ha scelto di rinviare il voto sulla Risoluzione proposta da Palagi(Sinistra Pc) "In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria. Non ci sono i numeri in Consiglio comunale.C'è una presa di posizione forte della sindaca Funaro",dice la Collesei. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

