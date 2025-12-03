Firenze la sindaca Funaro | Ecco perché non darò la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

La città di Firenze non darà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. E il motivo lo spiega la sindaca Sara Funaro in un’intervista al Corriere della Sera: «Perché Firenze è la città della pace: ha sempre unito, costruito ponti e fatto del dialogo la propria forza. Pur riconoscendo l’importante lavoro che Albanese svolge all’ Onu, e pur condividendo la battaglia per la difesa e i diritti del popolo palestinese, credo che la cittadinanza onoraria vada data a chi lancia messaggi che uniscono e non dividono ». Albanese e Funaro. La decisione di Funaro arriva dopo le parole di Albanese che parlavano del raid pro Pal contro La Stampa: «Già non ero d’accordo con altre sue affermazioni: quelle su Liliana Segre e l’atteggiamento verso il sindaco di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Open.online

