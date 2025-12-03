Firenze ingresso gratuito alla Galleria dell' Accademia e musei del Bargello

Firenze, 3 dicembre 2025 – Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello si preparano ad accogliere il pubblico durante le festività di fine anno con numerose giornate ad apertura straordinaria. Domenica 7 dicembre, inoltre, torna la #domenicalmuseo – l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Per l’occasione, sarà possibile visitare gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele. Giornata della disabilità, agli Uffizi arrivano nuove carrozzine Il periodo delle festività di dicembre si apre con numerose opportunità per ammirare le collezioni dell’istituto museale recentemente costituito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, ingresso gratuito alla Galleria dell'Accademia e musei del Bargello

