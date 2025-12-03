Firenze | inaugurata piazza Montessori all’interno della Manifattura Tabacchi

Dopo aver intitolato una via a Marie Curie ed Ernestina Paper, due donne che in modo diverso hanno fatto la storia, oggi è stata inaugurata piazza Maria Tecla Artemisia Montessori, pedagogista, educatrice e medica italiana conosciuta per il metodo educativo che porta il suo nome, adottato in tantissime scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori, tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

