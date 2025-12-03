Firenze con Giulia Mazzoni tornano le note al Teatro Nazionale
Firenze, 3 dicembre 2025 – Il Teatro Nazionale di Firenze dovrebbe riaprire nel 2026 dopo un restauro durato 4 anni. Come una sorta di antipasto artistico, ha aperto le sue porte per un momento molto suggestivo. La pianista e compositrice Giulia Mazzoni ha infatti suonato tra quelle mura ancora intatte e silenziose, regalando al luogo le prime vibrazioni musicali dopo oltre quarant’anni di inattività. «Entrare in un teatro ancora “nuovo” di silenzio e suonare dove nessuno aveva mai suonato prima è un’emozione difficile da raccontare», commenta Mazzoni. Durante il concerto, riservato a un ristretto numero di ospiti, l’artista ha eseguito “Wildness” insieme ad altri brani del suo repertorio, portando per la prima volta la musica in uno spazio appena rinato grazie al lungo restauro firmato dallo studio Archea Associati, guidato da Marco Casamonti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
