Firenze | cittadinanza a Francesca Albanese rinviato il voto in commissione Dopo il no della sindaca

Collesei: "In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale. C'è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell'atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Francesca Albanese ha fatto per l'Onu" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: cittadinanza a Francesca Albanese, rinviato il voto in commissione. Dopo il “no” della sindaca

