Firenze arriva Marracash in concerto al Mandela Forum
Firenze, 2 dicembre 2025 - Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, Marracash approda giovedì 4 dicembre al Mandela Forum di Firenze nell’ambito del nuovo tour Marra Palazzi25. Il concerto è sold out in prevendita. Le dieci date di Marra Palazzi25 rappresentano l’ultima occasione del 2025 per assistere ad un live del King del Rap, a coronamento di un anno straordinario che lo ha consacrato come primo rapper italiano a esibirsi in un tour negli stadi. Marra Palazzi25, prodotto da Friends & Partners, rappresenta la naturale prosecuzione del tour trionfale negli stadi andato in scena nell'estate del 2025, accompagnato da un impiego di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per un tour di un artista italiano negli stadi e che ha registrato quasi 300. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buon Basket a Tutti. . Olimpia Legnaia Basket Firenze 70 USE Basket 60 Arriva fino a meno 7 la squadra di Valentino Olimpia non molla - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, il cammino di Santiago arriva al cinema dlvr.it/TPRV5Q ? #Firenze Vai su X
Firenze, arriva Marracash in concerto al Mandela Forum - Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, Marracash approda giovedì 4 dicembre al Mandela Forum di Firenze nell’ambit ... Secondo lanazione.it
Marracash: la scaletta dei concerti nei palazzetti a Firenze, Milano, Roma - Entra nel vivo il tour nei palazzetti di Marracash, il "Marra Palazzi25", dieci concerti - Scrive ondarock.it
Parte dal PalaSele di Eboli il tour di Marracash: la scaletta del concerto - Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, MARRACASH torna domani live con MARRA PALAZZI25, la nuova tournée nei principali palasport italiani ch ... Da salernotoday.it
Tutto esaurito per il concerto di Marracash lunedì a Bologna - Tutto esaurito lunedì 1 dicembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per la seconda data del tour nei palazzetti di Marracash, il 'Marra Palazzi25', dieci conc ... Secondo msn.com
Marracash in concerto al Palasele di Eboli - Quello che il rapper milanese Marracash si appresta a realizzare al PalaSele di Eboli – start alle 21 di venerdì sera – è il live che apre ufficialmente il tour nei palazzetti dell’artista che già la ... Come scrive napoli.repubblica.it
Marracash torna live con il suo "Marra Palazzi 25", show in sei capitoli già sold out - Marracash torna sul palco live con il suo "Marra Palazzi 25", la nuova tournée nei principali palasport italiani, che accompagna la chiusura della Trilogia discografica dell’artista. Lo riporta msn.com