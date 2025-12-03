firenze arriva marracash in concerto al mandela forum

Firenze, 2 dicembre 2025 - Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, Marracash approda giovedì 4 dicembre al Mandela Forum di Firenze nell’ambito del nuovo tour Marra Palazzi25. Il concerto è sold out in prevendita. Le dieci date di Marra Palazzi25 rappresentano l’ultima occasione del 2025 per assistere ad un live del King del Rap, a coronamento di un anno straordinario che lo ha consacrato come primo rapper italiano a esibirsi in un tour negli stadi. Marra Palazzi25, prodotto da Friends & Partners, rappresenta la naturale prosecuzione del tour trionfale negli stadi andato in scena nell'estate del 2025, accompagnato da un impiego di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per un tour di un artista italiano negli stadi e che ha registrato quasi 300. 🔗 Leggi su Lanazione.it

