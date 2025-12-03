Firenze András Schiff in concerto alla Pergola con un programma a sorpresa
Firenze, 3 dicembre 2025 - Uno dei maggiori pianisti al mondo, Sir András Schiff torna nella stagione degli Amici della Musica di Firenze. Si esibirà sabato 6 dicembre, alle ore 16, al Teatro della Pergola, replicando la formula del programma a sorpresa, che verrà annunciato al pubblico soltanto al momento del concerto. È questa una delle caratteristiche dei recital che il Maestro propone da alcuni anni per le maggiori Istituzioni concertistiche internazionali, sperimentata al Teatro della Pergola con successo già nel 2023, occasione in cui accompagnò ogni brano con affascinanti presentazioni. Sir András Schiff è nato a Budapest nel 1953. 🔗 Leggi su Lanazione.it
