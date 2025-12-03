Fiorello scherza su Atreju | Sta diventando un Festival ma i Jalisse non li hanno presi neanche lì

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con una nuova, irriverente puntata de “La Pennicanza”, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre. Cuore della puntata, Atreju: “Sta diventando un vero festival! Ma che artista sei se vai a un evento della destra? Gli artisti devono andare a quelli della sinistra! Ci vanno Carlo Conti, Mara Venier, Abu Mazen, Gualtieri, Fratoianni. hanno invitato pure me, ma non posso: poi mi strumentalizzano! Io con la Meloni? Poi sembra che voglio lavorare!”. Poi continua: “Ci sarà anche il ‘Dopo Atreju’, sarà presentato da. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fiorello scherza su Atreju: “Sta diventando un Festival, ma i Jalisse non li hanno presi neanche lì”

