Fiorello | Il turista fermato a Palermo con una testa di coccodrillo in valigia si chiamava Carmelo Lacoste

“Il turista fermato all'aeroporto di Palermo con una testa di coccodrillo in valigia si chiamava. Carmelo Lacoste”. È una delle battute di Fiorello nella nuova puntata de 'La Pennicanza' - in onda dal lunedì al venerdì alle 13,45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

