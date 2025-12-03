"Ma che artista sei se vai a un evento della destra? Gli artisti devono andare a quelli della sinistra". È la sentenza di Fiorello su Atreju, la kermesse politica di Fratelli d'Italia che inizia sabato pomeriggio a Castel Sant'Angelo, a Roma e che secondo il noto showman, “sta diventando un vero festival". "Ci vanno Carlo Conti, Mara Venier, Abu Mazen, Gualtieri, Fratoianni, hanno invitato pure me, ma non posso: poi mi strumentalizzano. Io con la Meloni? - si domanda Fiorello nel corso della puntata del suo programma radiofonico 'La Pennicanza' - Poi sembra che voglio lavorare”. Fiorello, poi, continua a ironizzare facendo un mix tra Atreju e il Festival di Sanremo: "Ci sarà anche il 'Dopo Atrejù, sarà presentato da Nicola Savino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiorello: "Atreju? Ormai ci vanno tutti, non hanno preso solo i Jalisse..."