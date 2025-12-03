Fiorello a La Pennicanza la telefonata dal Brasile | Ma non è polemica

Fiorello lanciatissimo con la satira politica nella puntata de La Pennicanza di mercoledì 3 dicembre. Ma in studio arriva anche una chiamata inaspettata dal Brasile, dall’altra parte c’è niente meno che Fiorella Mannoia. Fiorello insiste sui Jalisse. Se nella puntata di martedì 2 dicembre si era presentato travestito da Sandokan per commentare l’incredibile successo della nuova serie con Can Yaman, Fiorello apre mercoledì con la politica internazionale: “Qualcosa si muove al Parlamento europeo! Dai tempi del Qatargate non succedeva nulla, poi arriviamo noi italiani: presunta ‘frode sui fondi UE’. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la telefonata dal Brasile: “Ma non è polemica”

