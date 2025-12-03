Fiorella Mannoia in Fiorella canta Fabrizio e Ivano | Anime Salve dal 3 dicembre attiva la prevendita

FIORELLA MANNOIA CANTA FABRIZIO E IVANO: ANIME SALVE è il nuovo viaggio live dell’artista tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati. Debutta il 27 giugno da Genova l’imperdibile tour per celebrare i 30 anni di un album unico che farà tappa in tutta Italia per tutta l’estate 2026 e si concluderà il 7 settembre alla Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone. Al via le prevendite mercoledì 3 dicembre alle ore 11:00 FIORELLA CANTA FABRIZIO E IVANO: ANIME SALVE Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “ Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve ”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

