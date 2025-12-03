Fiorella Mannoia | Faber e Fossati Noi Anime salve

"Mille anni al mondo mille ancora, che bell’inganno sei anima mia.". I pensieri alati di una stagione in cui la canzone d’autore era per davvero letteratura affiorano dalla voglia di solitudine e introspezione di Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve, il tour che la cantante romana anticipa ai media. "L’anno prossimo cadono i trent’anni di quell’album-capolavoro, l’ultimo di De André, scritto a quattro mani con Fossati" racconta Mannoia. "Quale occasione migliore per me? Anche perché, avendo sempre cantato le canzoni sia dell’uno sia dell’altro, nuoto nel mio mare. Fabrizio e Ivano sono autori che fanno parte della mia storia, della mia formazione d’artista e di donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fiorella Mannoia: "Faber e Fossati. Noi, Anime salve"

