Finto sms dalla banca e bonifico così un uomo è stato truffato per 47mila euro | 7 arresti nella Bat

Notizie.virgilio.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette persone ai domiciliari a Trani per truffa aggravata e riciclaggio: vittima raggirata con phishing e bonifico istantaneo da 47.500 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Finto sms dalla banca e bonifico, così un uomo è stato truffato per 47mila euro: 7 arresti nella Bat

