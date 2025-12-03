Finisce libro anti Macron e si suicida L’accusa postuma del gollista Marleix

Pubblicato post mortem il saggio dell'esponente di spicco dei Républicains, trovato impiccato il 7 luglio scorso «Il presidente è un servitore del capitalismo illiberale. Ha fatto perdere credibilità alla Francia nel mondo». Gli ingredienti per la spy story ci sono tutti. Anzi, visto che siamo in Francia, l'ambientazione è più quella di un noir vecchio stile. I fatti sono questi: un politico di lungo corso, che conosce bene i segreti del potere, scrive un libro contro il capo dello Stato. Quando è ormai nella fase dell'ultima revisione di bozze viene tuttavia trovato misteriosamente impiccato. Il volume esce comunque, postumo, e la data di pubblicazione finisce per coincidere con il decimo anniversario del più sanguinoso attentato della storia francese, quasi fosse un messaggio in codice per qualcuno.

