Fincantieri Roboze e Asi Tutti gli accordi siglati tra Italia e Bahrein

Un altro ponte verso l’Oriente, quello ricco di opportunità per le imprese e per il sistema Italia. Il viaggio di Giorgia Meloni in Bahrain è anche questo, senza ovviamente dimenticare i risvolti geopolitici. A pochi giorni da un altro appuntamento, sempre nello scacchiere del Golfo, vale a dire il Forum di Ryiad, l’Italia mette un altro sigillo sui rapporti tra Roma e Manama, ben rappresentato dall’incontro tra Meloni e il principe ereditario e primo ministro del Regno del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. Ora, negli ultimi anni i Paesi del Golfo hanno sottoscritto vari accordi con l’Italia, integrando il Piano Mattei per l’Africa nelle proprie strategie di sviluppo e investimento. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Fincantieri, Roboze e Asi. Tutti gli accordi siglati tra Italia e Bahrein

