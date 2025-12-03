L’amministrazione comunale di Predappio intende sostenere anche quest’anno la partecipazione di studenti, iscritti a scuole secondarie di secondo grado e residenti a Predappio ad iniziative, incontri e viaggi da svolgersi entro il 31 agosto 2026, che propongano valori basati sull’importanza della memoria storica. In particolare, il riferimento è: "al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e alle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finanziati i ’viaggi della memoria’ per gli studenti delle superiori