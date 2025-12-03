Finale X Factor 2025 | quattro finalisti superospiti e una Piazza del Plebiscito sold out

Roma, 3 dicembre 2025 – L’ edizione 2025 di X Factor arriva alla sua serata più attesa: la finale in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. I quattro finalisti, Rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo, si sfideranno davanti a migliaia di persone e a milioni di spettatori da casa. Superospiti Laura Pausini e Jason Derulo. Dalle 21 su Sky, NOW e in chiaro su TV8, con Ante Factor affidato a Mariasole Pollio. Francesco Gabbani e Achille Lauro, dopo la lite la tregua. Il backstage infuocato e le prove di disgelo Una finale in grande stile nel cuore di Napoli. Giovedì 4 dicembre X Factor 2025 chiude la sua stagione con un evento spettacolare: la finale in scena a Piazza del Plebiscito, trasformata per una notte nel palcoscenico più grande d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Finale X Factor 2025: quattro finalisti, superospiti e una Piazza del Plebiscito sold out

