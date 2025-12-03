Finale di X Factor 2025 | Napoli accende lo show Sky con una sfida musicale senza precedenti

Digital-news.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Piazza del Plebiscito torna a trasformarsi nel cuore spettacolareGiorgia incoronerà il vincitore in una serata carica di ospiti, record di ascolti e un equilibrio perfetto tra i quattro finalisti guidati da Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e Francesco Gabbani.  la finalissima di X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, è giovedì 4 alle 21:00 su Sky e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

finale di x factor 2025 napoli accende lo show sky con una sfida musicale senza precedenti

© Digital-news.it - Finale di X Factor 2025: Napoli accende lo show Sky con una sfida musicale senza precedenti

