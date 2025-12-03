Film più visti su netflix torna con sequel e conquista la piattaforma

il successo di “troll 2” su netflix: un sequel che replica il fenomeno del primo capitolo. Il nuovo film “Troll 2”, diretto dal regista Roar Uthaug, ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Netflix conquistando immediatamente le vette della Global Top 10. Questo seguito, molto atteso dai fan del primo capitolo, sta manifestando fin da subito lo stesso impatto del film originario, consolidando di nuovo la posizione dei monster movie nordici nel panorama mondiale delle produzioni cinematografiche digitali. il rinnovato entusiasmo e l’impegno produttivo. Il film rappresenta una produzione di grande portata, considerata tra le più imponenti mai realizzate nei Paesi nordici, grazie a un budget e a set moooportanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film più visti su netflix torna con sequel e conquista la piattaforma

