In un contesto di costante espansione delle produzioni dedicate ai personaggi della letteratura infantile, si sta delineando una nuova schiera di adattamenti cinematografici di classici per bambini. Uno dei più noti e amati è certamente il franchise Mr. Men and Little Miss, nato dalla creatività dell’illustratore Roger Hargreaves nel 1971. La serie, costituita da personaggi distinti e riconoscibili per tratti di personalità marcati, ha riscosso un enorme successo mondiale, vendendo oltre 250 milioni di copie. il progetto cinematografico di mr. men and little miss. Recentemente, è stato annunciato che il franchise verrà trasformato in un lungometraggio, prodotto da Studiocanal e Heyday Films, già noti per aver collaborato sui film di Paddington. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film mr men little miss prodotto dai creatori di paddington ormai in arrivo