Film mr men little miss prodotto dai creatori di paddington ormai in arrivo
In un contesto di costante espansione delle produzioni dedicate ai personaggi della letteratura infantile, si sta delineando una nuova schiera di adattamenti cinematografici di classici per bambini. Uno dei più noti e amati è certamente il franchise Mr. Men and Little Miss, nato dalla creatività dell’illustratore Roger Hargreaves nel 1971. La serie, costituita da personaggi distinti e riconoscibili per tratti di personalità marcati, ha riscosso un enorme successo mondiale, vendendo oltre 250 milioni di copie. il progetto cinematografico di mr. men and little miss. Recentemente, è stato annunciato che il franchise verrà trasformato in un lungometraggio, prodotto da Studiocanal e Heyday Films, già noti per aver collaborato sui film di Paddington. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
