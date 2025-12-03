successo record per la quinta stagione di stranger things su netflix. La quinta stagione di Stranger Things ha segnato un nuovo massimo di ascolti su Netflix, stabilendo un primato come l’esordio in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma. La serie, tornata dopo un intervallo di oltre tre anni, ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori, superando le aspettative e battendo diversi record di fruizione. prestazioni e dati di visualizzazione della nuova stagione. risultati in termini di audience e confronto con le stagioni precedenti. Nel primo ciclo di cinque giorni dal rilascio, la quinta stagione di Stranger Things ha totalizzato circa 59,6 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film di fantascienza Netflix record di visualizzazioni con 59 milioni in 5 giorni