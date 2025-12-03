Film alla ricerca del ' Paesaggio invisibile'
Lucca, 3 dicembre 2025 - L'uomo fa parte del paesaggio, ma è anche l'unico a poterlo modificare, secondo quello che ha dentro di sè. E' una bella osservazione di Gianmario Lucini, bravo e stimato poeta umanista. La regista Giulia Vannucci sottolinea per parte sua che "il paesaggio non è solo ciò che vediamo: è lo spazio che abitiamo, percepiamo e osserviamo. Guardarlo è un atto creativo, in dialogo costante con memoria e presente". È il messaggio che intende esprimere con il suo primo lungometraggio documentario 'Il paesaggio invisibile' (2025), in fase di realizzazione tra Italia e Regno Unito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
"Secondo me [il lavoro sulla scrittura] cambia moltissimo da progetto a progetto. Per esempio, ci sono alcuni film e alcune serie che ho scritto che richiedevano, e richiedono, un enorme lavoro di ricerca, che è molto bello e che a me piace tanto. Ricerca sia sui - facebook.com Vai su Facebook
Film, alla ricerca del 'Paesaggio invisibile' - La regista Giulia Vannucci e il nostro modo di abitare il mondo: "Il paesaggio non è solo ciò che vediamo: è lo spazio che abitiamo, percepiamo e osserviamo. Scrive lanazione.it
Ricerca: «film il contratto invisibile» - In The Life of Chuck, Mike Flanagan adatta con tono poetico il racconto di Stephen King, costruendo un viaggio a ritroso nella vita di Chuck (Tom Hiddleston). Come scrive fantascienza.com
Ricerca: «la ragazza invisibile film» - In The Life of Chuck, Mike Flanagan adatta con tono poetico il racconto di Stephen King, costruendo un viaggio a ritroso nella vita di Chuck (Tom Hiddleston). fantascienza.com scrive