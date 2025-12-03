Film alla ricerca del ' Paesaggio invisibile'

Lucca, 3 dicembre 2025 - L'uomo fa parte del paesaggio, ma è anche l'unico a poterlo modificare, secondo quello che ha dentro di sè. E' una bella osservazione di Gianmario Lucini, bravo e stimato poeta umanista. La regista Giulia Vannucci sottolinea per parte sua che "il paesaggio non è solo ciò che vediamo: è lo spazio che abitiamo, percepiamo e osserviamo. Guardarlo è un atto creativo, in dialogo costante con memoria e presente". È il messaggio che intende esprimere con il suo primo lungometraggio documentario 'Il paesaggio invisibile' (2025), in fase di realizzazione tra Italia e Regno Unito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

