filippo pierleoni nuovo comandante

La polizia locale dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo ha un nuovo comandante. Dal primo di dicembre Filippo Pierleoni è subentrato a Antonella Arduini, che è stata alla guida del corpo di polizia locale dell’unione comunale a partire dal 2020. Alla precedente comandante, originaria di Pesaro e trasferita in seguito al cambio al vertice avvenuto in questi giorni nel corpo di polizia locale della provincia di Pesaro e Urbino, sono stati rivolti ieri i ringraziamenti del presidente dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo, Palmiro Ucchielli. "Rivolgo un sentito ringraziamento alla comandante Arduini e a tutto il corpo di Polizia locale – ha dichiarato il presidente di Pian del Bruscolo – per l’impegno, la professionalità e per il prezioso contributo garantiti negli anni di servizio presso l’Unione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

