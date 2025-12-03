Filippo è il ’re’ di Spagna | Sogno il Motomondiale

A 15 anni Filippo Orlandi è già riuscito là dove molti piloti più grandi non arrivano. Il giovanissimo centauro di Bellaria ha conquistato la Copa de Espana 600 Supersport, uno dei campionati motociclistici più competitivi in Europa, firmando a Barcellona un’impresa che profuma di talento predestinato. In sella alla sua Yamaha R6 del team RC113 reparto corse, Filippo ha chiuso una stagione straordinaria battendo avversari più esperti e abituati alle piste iberiche. L’anno era iniziato quasi in punta di piedi: qualche gara per fare esperienza, senza grandi aspettative. Poi il lampo di Jerez, vittoria al debutto e un terzo posto che hanno cambiato il senso della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Filippo è il ’re’ di Spagna: "Sogno il Motomondiale"

FILIPPO ORLANDI CAMPIONE DI SPAGNA! Filippo Orlandi conquista la Copa de España – categoria 600 STK, portando a casa un titolo meritatissimo dopo una stagione incredibile Complimenti Filippo! Siamo orgogliosissimi di te: hai dimostra - facebook.com Vai su Facebook

