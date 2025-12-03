Fila chilometrica su via Dismano | 50 minuti per attraversare la città non è possibile

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "50 minuti per attraversare la città, manco fossimo a Milano. Per arrivare a Ponte Nuovo dal Dismano chilometri di coda. Traffico anche su Classicana e Adriatica. Per chi va a lavoro o deve portare i figli a scuola è insostenibile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

