Torna a Legnano (Milano) la Fiera del Lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in programma domani, dalle 9.30 alle 16.30, presso il Palazzo Leone da Perego in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10. L’evento è organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano e riunirà le principali agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui di selezione con le agenzie, gli enti presenti e i recruiter di Afol Metropolitana. Saranno disponibili oltre 500 posizioni aperte in diversi settori e filiere, con particolare attenzione alla distribuzione organizzata (Gdo, food e retail), ai profili professionali per aziende meccatroniche e metalmeccaniche, e alle opportunità di lavoro presso l’aeroporto di Milano Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiera del Lavoro. Colloqui e selezioni