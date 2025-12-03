Fidapa Pistoia cambio al vertice Santanni è la nuova presidente | Attente alle esigenze del territorio

PISTOIA Eleonora Santanni è la nuova presidente della sezione pistoiese Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari). Santanni, che opererà per il biennio 2026-2027, succede a Maria Rita Schivo, che continuerà a far parte del consiglio direttivo. La presenza nella città di Pistoia di una associazione formata da sole donne a tutela dei loro diritti in ogni ambito, da anni rappresenta una preziosa risorsa per la comunità, risorsa che per le sue importanti iniziative promosse nel corso degli anni, si è sempre distinta per la competenza e la professionalità di tutte le socie. "L’impegno per questo biennio – afferma la presidente – sarà quello di continuare a proseguire le linee di indirizzo stabilite dai programmi nazionali, fornendo tuttavia una particolare e personale impronta che già dalle prime riunioni è emersa, ovvero quello di abbracciare varie tematiche che possano essere spunti di riflessione e arricchimento non soltanto per le socie ma soprattutto per il territorio che vede ancora oggi, nonostante tutto, situazioni di emergenza e criticità in vari settori in cui sono presenti le donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

