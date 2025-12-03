Fidanza | l’Europa parta dalla proposta di garanzia di Meloni sul modello dell’articolo 5 Nato
Sul fronte della guerra in Ucraina l’Europa pare presentarsi «debole» al tavolo di pace e con alle spalle «alcune iniziative velleitarie e non sempre chiare dei Volenterosi, che hanno creato più incomprensioni che sviluppi positivi». Tuttavia l’Unione Europea “ha pagato un pegno altissimo, ha il diritto e il dovere di farsi sentire. A partire da quella garanzia, sul modello dell’articolo 5 Nato, proposta da Meloni”, lo dice il capo delegazione di FdI-Ecr in Europarlamento, Carlo Fidanza, in una intervista a La Stampa. Il vicepresidente di Ecr, che prenderà parte all’apertura di Idu Forum 2025 a Washington, a fronte della richiesta di Zelensky di trasferire a Kiev gli asset russi congelati in Ue e usarli per la ricostruzione spiega che “La ricostruzione avrà un costo elevatissimo ed è giusto che chi ha causato la guerra contribuisca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
