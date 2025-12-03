Tempo di lettura: 1 minuto “ Nel corso della campagna elettorale abbiamo rivolto costante attenzione agli sforzi che come politica e istituzioni dobbiamo mettere in atto per rendere la nostra società più inclusiva”. Lo afferma su Instagram l’eletto governatore della Campania Roberto Fico. L’esponente del M5S sottolinea che la Regione deve essere “ in particolare al fianco – scrive – delle persone con disabilità, garantirne i diritti, supportare le famiglie, saranno punti centrali del nostro lavoro quotidiano in Regione Campania. Lo vogliamo ribadire anche oggi, 3 dicembre, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico: “Serve una società più inclusiva per persone con disabilità”