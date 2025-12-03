Fiamme sul bikini e addominali che sfidano la gravità | a 56 anni JLo dimostra di essere ancora la regina indiscussa della scena

N on solo non ha intenzione di lasciare il passo a colleghe più giovani, ma intende rilanciare con ancora più forza. Jennifer Lopez è qui, ed è più bollente che mai. Se qualcuno pensava che le vicende sentimentali potessero aver scalfito la sua energia, dovrà ricredersi guardando l’ultimo video apparso sul suo profilo Instagram. La popstar ha deciso di alzare la temperatura (e le aspettative) in vista dei concerti di fine anno a Las Vegas, condividendo una clip che è un vero e proprio manifesto di self-empowerment e forma fisica. Lo stile di Jennifer Lopez. guarda le foto Jennifer Lopez, un bikini che infiamma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

