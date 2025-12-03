Fiamme divorano casa | Maria Rosaria muore a 61 anni Cosa ha causato l' incendio

Napolitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarebbe un surriscaldamento elettrico dietro il rogo che, ieri sera, ha causato la morte di Maria Rosaria Schiano, 61 anni. Nel mirino degli inquirenti è finita soprattutto la batteria della carrozzina del marito della vittima, S.L. 63 anni, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Santa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

fiamme divorano casa mariaCortocircuito, la casa va in fiamme donna muore, il marito in ospedale a Napoli - Si sono accorti dell’incendio divampato nella loro abitazione e hanno provato a mettersi in salvo o, probabilmente, ... Come scrive ilmattino.it

Incendio in casa, morta tra le fiamme Maria Rosa Moscatelli: il fratello ha tentato di salvarla ma è svenuto per colpa del fumo - Ha cercato di raggiungere la sorella correndo dentro l’abitazione invasa dal fumo, ma le esalazioni lo hanno stordito e fatto crollare a terra. leggo.it scrive

Marsiglia, le fiamme divorano le case e i Canadair non riescono a domarle - Gli aerei e gli elicotteri dei vigili del fuoco francesi si alzano in volo e volteggiano nel cielo reso nero dalle nuvole di fumo ... Lo riporta rainews.it

Casa in fiamme, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Emma Vilarasau, Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura. Come scrive mymovies.it

Casa in fiamme: ecco il trailer del film spagnolo in arrivo al cinema - In uscita il 10 luglio distribuito da Movies Inspired il nuovo film del regista Dani de la Orden (quello della fortunata serie Élite). Scrive comingsoon.it

Casa in fiamme', quando è troppa la nostalgia di famiglia - Si può fare davvero di tutto pur di fermare il tempo e vedere riunita la famiglia con figli ormai adulti, nipoti e anche un ex marito eclettico con tanto di nuova compagna terapeuta? Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Divorano Casa Maria